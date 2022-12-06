В Індії чоловіку наскрізь пробили шию 150-річним тризубцем: він вижив

В Індії зловмисники вдарили чоловіка 150-річним тризубцем. Вони встромили його в шию. Втім, поранений каже, що навіть не відчув болю.

Інцидент стався ще 28 листопада. Бхаскар Рам був на роботі в кальянній. Тоді у нього виник конфлікт з двома чоловіками, який переріс у бійку.

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Чоловік навіть не відчув болю

Старовинна зброя пробила шию Рама наскрізь. Лезо увійшло в праву сторону його шиї та пройшло до лівої. Чоловіка терміново привезли до лікарні, однак той запевняв, що навіть не відчуває болю.

Тоді постраждалого перевели до лікарні в Західній Бенгалії, щоб він міг отримати спеціалізоване лікування. Персонал медичного коледжу Калькутти у Західній Бенгалії вночі терміново викликав місцевого хірурга Пранабашіша Банерджі. Необхідно було зробити екстрену операцію, аби видалити тризуб з шиї Рама.

Рам дивом вижив

Дивовижний той факт, що тризуб пройшов через шию, але не зачепив жодної вени чи артерії. Банерджі зауважив, що жодна з життєво важливих структур не постраждала.

Стрижень дивом оминув життєво важливі органи, включаючи сонну артерію, внутрішню яремну вену, трахею, стравохід, гортань, хребет і спинний мозок,

– розповів хірург.

Зараз Рам почувається добре. Чоловік проходить курс відновлення після травми.



Чоловіку пробили шию тризубцем, але він вижив / Фото New York Post