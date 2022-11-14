В Иране вынесли первый смертный приговор в отношении протестующего, – СМИ
14 ноября 2022 , 13:18Читати новину українською
Источник:АР
Суд Ирана вынес первый смертный приговор участнику протестов, которые продолжаются в стране более месяца. Еще пять активистов получили тюремные сроки.
Пока неизвестно, кого именно казнят в Иране, однако СМИ говорят, что этого протестующего обвиняют по нескольким пунктам.
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В частности, участника протеста обвиняют в:
- поджогах правительственного здания,
- нарушении общественного порядка,
- "создании угрозы национальной безопасности".
Кроме того, его обвинили в "коррупции" и "мохаребе" – "войне против Бога". Последнее квалифицируется иранским законодательством как особо тяжкое преступление и может наказываться казнью даже без сопутствующих обвинений.
Что известно о протестах в Иране
- Еще в сентябре полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини за "слишком свободно" одетый хиджаб. После допроса в отделении девушка попала прямо в больницу с серьезной травмой головы и вскоре умерла. Власти тогда заявили, что у нее "вдруг произошел сердечный приступ", однако семья уверена, что ее избивали.
- Смерть Махсы спровоцировала невиданные ранее протесты по всей стране, женщины сжигали на площадях свои платки и хиджабы, скандируя "Женщина, жизнь, свобода!". На демонстрацию вышла и 22-летняя Хадис Наджафи, где ее убили.
- Ранее иранские полицейские открыли огонь по большой толпе протестующих, собравшихся с такими же лозунгами на 40-й день траура по Махсе Амини, чья гибель спровоцировала массовые протесты в Иране, а также по Нике Шакарами, погибшей во время столкновений. Эти погибшие девушки стали символами иранского протеста.
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