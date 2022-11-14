В Ірані ухвалили перший смертний вирок щодо протестувальника, – ЗМІ

Суд Ірану ухвалив перший смертний вирок учаснику протестів, які тривають у країні понад місяць. Ще 5 активістів отримали тюремні терміни.

Наразі невідомо, кого саме стратять в Ірані, однак ЗМІ кажуть, що цього протестувальника звинувачують за декількома пунктами.

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Зокрема учасника протесту звинувачують у:

підпалі урядової будівлі,

порушенні громадського порядку,

"створенні загрози національній безпеці".

Крім того, його звинуватили в "корупції" та "мохаребі" – "війні проти Бога". Останнє кваліфікується іранським законодавством як особливо тяжкий злочин і може каратися стратою навіть без супутніх звинувачень.

Що відомо про протести в Ірані

Ще у вересні поліція арештувала 22-річну Махсу Аміні за "надто вільно" одягнений хіджаб. Після допиту у відділку дівчина потрапила прямо до лікарні із серйозною травмою голови й незабаром померла. Влада тоді заявила, що у неї "раптом стався серцевий напад", проте сім'я впевнена, що її били.

Смерть Махси спровокувала небачені раніше протести по всій країні, жінки спалювали на площах свої хустки та хіджаби, скандуючи "Жінка, життя, свобода!". На демонстрацію вийшла і 22-річна Хадіс Наджафі, де її вбили.

Раніше іранські поліцейські відкрили вогонь по великому натовпу протестувальників, які зібралися з такими ж гаслами на 40-й день жалоби за Махсе Аміні, чия загибель спровокувала масові протести в Ірані, а також за Нікою Шакарамі, яка загинула під час зіткнень. Ці загиблі дівчата стали символами іранського протесту.

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