Потерял литры крови: в Ирландии петух убил мужчину

В Ирландии пожилой мужчина скончался после нападения своего любимого петуха. Этого петуха хотели убить, однако мужчина не дал этого сделать и забрал его к себе.

67-летний Джаспер Краус перенес сердечный приступ после того, как петух воткнул свою шпору ему в ногу. Муж потерял литры крови, и спасти его не удалось.

К теме В Гонконге свинья убила мясника, который хотел ее зарезать

Мужчина был опытным дрессировщиком животных, пережившим рак

Джаспер – отец двоих детей и дедушка двух внуков, находившийся в ремиссии от рака. Он был опытным дрессировщиком животных.

Напавший на него петух ранее принадлежал его дочери, однако у животного стали случаться приступы агрессии. Женщина хотела усыпить животное после того, как тот же петух перепрыгнул через забор и напал на ее трехлетнюю дочь Дейзи.

От петуха сразу захотели избавиться, однако дедушка Джаспер протестовал. Ему стало жалко животное и он просто забрал его к себе.

Однажды, когда он посещал могилу своей собаки на улице, петух напал на мужчину и воткнул свою шпору в его ногу.

Шпора – роговой заостренный нарост на лапах у петуха, напоминающий ноготь. Для животного он служит средством защиты или нападения.

На ноге образовалась рана примерно 1,5 сантиметра. Мужчина стек кровью, зашел домой и вызвал скорую помощь. Пока она прибыла, он уже был без сознания. Его пытались реанимировать, но не удалось. Предварительно, мужчина умер от сердечной аритмии, вызванной кровопотерей.

Дочь Джаспера прибыла в момент, когда медики проводили реанимацию. По ее словам, он лежал в луже крови. Петуха усыпили, а смерть мужчины, недавно преодолевшего рак, стала большой травмой для его семьи, которая еще долго отмывала кровь со двора и дома.

Агрессию животных нельзя игнорировать

33-летняя медсестра Вирджиния Гинан отметила, что это очень редкий случай. Однако он показывает, что даже обычная домашняя птица может быть опасной. Медсестра призвала владельцев животных следить за любыми признаками их агрессии.