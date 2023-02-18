67-летний Джаспер Краус перенес сердечный приступ после того, как петух воткнул свою шпору ему в ногу. Муж потерял литры крови, и спасти его не удалось.

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Мужчина был опытным дрессировщиком животных, пережившим рак

Джаспер – отец двоих детей и дедушка двух внуков, находившийся в ремиссии от рака. Он был опытным дрессировщиком животных.

Напавший на него петух ранее принадлежал его дочери, однако у животного стали случаться приступы агрессии. Женщина хотела усыпить животное после того, как тот же петух перепрыгнул через забор и напал на ее трехлетнюю дочь Дейзи.

От петуха сразу захотели избавиться, однако дедушка Джаспер протестовал. Ему стало жалко животное и он просто забрал его к себе.

Однажды, когда он посещал могилу своей собаки на улице, петух напал на мужчину и воткнул свою шпору в его ногу.

Справка. Шпора – роговой заостренный нарост на лапах у петуха, напоминающий ноготь. Для животного он служит средством защиты или нападения.

На ноге образовалась рана примерно 1,5 сантиметра. Мужчина стек кровью, зашел домой и вызвал скорую помощь. Пока она прибыла, он уже был без сознания. Его пытались реанимировать, но не удалось. Предварительно, мужчина умер от сердечной аритмии, вызванной кровопотерей.

Дочь Джаспера прибыла в момент, когда медики проводили реанимацию. По ее словам, он лежал в луже крови. Петуха усыпили, а смерть мужчины, недавно преодолевшего рак, стала большой травмой для его семьи, которая еще долго отмывала кровь со двора и дома.

Агрессию животных нельзя игнорировать

33-летняя медсестра Вирджиния Гинан отметила, что это очень редкий случай. Однако он показывает, что даже обычная домашняя птица может быть опасной. Медсестра призвала владельцев животных следить за какими-либо признаками их агрессии.