Втратив літри крові: в Ірландії півень вбив чоловіка

В Ірландії літній чоловік помер після нападу свого улюбленого півня. Цього півня хотіли раніше вбити, проте чоловік не дав цього зробити й забрав його до себе.

67-річний Джаспер Краус переніс серцевий напад після того, як півень встромив свою шпору йому в ногу. Чоловік втратив літри крові, і врятувати його не вдалося.

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Чоловік був досвідченим дресувальником тварин, який пережив рак

Джаспер – батько двох дітей та дідусь двох онуків, який перебував у ремісії від раку. Він був досвідченим дресирувальником тварин.

Півень, який на нього напав, раніше належав його донці, проте у тварини почали траплятися напади агресії. Жінка хотіла приспати тварину після того, як той самий півень перестрибнув через паркан та напав на її трирічну доньку Дейзі.

Півня одразу захотіли позбутися, проте дідусь Джаспер протестував. Йому стало шкода тварину і він просто забав його до себе.

Одного дня, коли він відвідував могилу свого собаки на вулиці, півень напав на чоловіка та встромив свою шпору в його ногу.

Шпора – роговий загострений наріст на лапах у півня, який нагадує ніготь. Для тварини він слугує засобом захисту або нападу.

На нозі утворилася рана приблизно 1,5 сантиметра. Чоловік почав стікати кров'ю, зайшов додому та викликав швидку допомогу. Поки вона прибула, він вже був непритомний. Його намагались реанімувати, проте не вдалось. Попередньо, чоловік помер від серцевої аритмії, яку викликала втрата крові.

Донька Джаспера прибула у момент, коли медики проводили реанімацію. За її словами, він лежав у калюжі крові. Півня приспали, а смерть чоловіка, який нещодавно подолав рак, стала великою травмою для його родини, яка ще довго відмивала кров з подвір'я та будинку.

Агресію тварин не можна ігнорувати

33-річна медсестра Вірджинія Гінан наголосила, що це дуже рідкісний випадок. Проте він показує, що навіть звичайна свійська птиця може небезпечною. Медсестра закликала власників тварин стежити за будь-якими ознаками їхньої агресії.