За словами поліції, колега знайшов чоловіка непритомний з тесаком у руці та раною на лівій нозі. Його доправили до лікарні, згодом констатували смерть.

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Подробиці інциденту

За словами поліції, 61-річний м'ясник збирався вбити свиню. Він вистрелив в неї з електрошокера, проте коли тварина прийшла до тями, то збила його з ніг.

Коли чоловік впав на землю, він отримав рану від 40-сантиметрового тесака для м'яса, який тримав у руці. Колега знайшов чоловіка непритомний з тесаком у руці та раною на лівій нозі. Його доправили до лікарні, а там вже констатували смерть.

По цій справи відкрили розслідування

У поліції повідомили, що остаточну причину смерті ще не встановлено. Департамент праці міста заявив, що розпочав розслідування.

Міністерство праці засмучений смертю цієї людини й висловлює глибоке співчуття його сім'ї. Ми завершимо розслідування якнайшвидше, щоб встановити причину аварії, встановити відповідальних осіб та рекомендувати заходи щодо покращення. Вживемо заходів відповідно до закону, якщо будуть порушення законодавства про охорону праці,

– мовиться в заяві.

Департамент гігієни харчових продуктів та навколишнього середовища міста, яке керує скотобійнями, теж висловив співчуття родині чоловіка.