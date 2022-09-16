Даже веревку не сняли: в Изюме оккупанты жестоко убили мужчину и похоронили в яме

В освобожденном Изюме Харьковской области фиксируют зверства российских военных. На месте массовых захоронений обнаружили тело замученного мужчины.

О зверствах российских военных в Изюме рассказал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что мир должен увидеть, что после себя оставила российская армия.

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Зверства россиян в Изюме

По словам президента, на месте массовых захоронений тела детей и взрослых, гражданских и военных. Зеленский рассказал, что люди были расстреляны и замучены.

Президент сообщил, что есть доказательства очередных зверств, совершенных во время российской оккупации.

Тело человека, задушенного веревкой, так с веревкой на шее и закопали. Тела со сломанными руками и другими следами издевательств,

– рассказал Зеленский.

Зеленский прокомментировал зверства россиян в Изюме: видео

Что известно о зверствах россиян в Изюме

Город Изюм в Харьковской области долгое время находился под оккупацией российских военных. 11 сентября появилась информация, что украинские военные вошли в Изюм и подняли флаг Украины.

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После этого возле Изюма было обнаружено массовое захоронение рядом с кладбищем. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что на месте массовых захоронений обнаружено по меньшей мере 450 могил.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщал, что на месте массового захоронения продолжается работа над эксгумацией тел военнослужащих. Там было обнаружено около 450 крестов.