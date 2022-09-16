О зверствах российских военных в Изюме рассказал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что мир должен увидеть, что после себя оставила российская армия.

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Зверства россиян в Изюме

По словам президента, на месте массовых захоронений тела детей и взрослых, гражданских и военных. Зеленский рассказал, что люди были расстреляны и замучены.

Президент сообщил, что есть доказательства очередных зверств, совершенных во время российской оккупации.

Тело человека, задушенного веревкой, так с веревкой на шее и закопали. Тела со сломанными руками и другими следами издевательств,

– рассказал Зеленский.

Зеленский прокомментировал зверства россиян в Изюме: видео

Что известно о зверствах россиян в Изюме

Город Изюм в Харьковской области долгое время находился под оккупацией российских военных. 11 сентября появилась информация, что украинские военные вошли в Изюм и подняли флаг Украины.

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После этого возле Изюма было обнаружено массовое захоронение рядом с кладбищем. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что на месте массовых захоронений обнаружено по меньшей мере 450 могил.