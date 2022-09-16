Про звірства російських військових в Ізюмі розповів президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що світ повинен побачити, що по собі залишила російська армія.

До теми Кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію

Звірства росіян в Ізюмі

За словами президента, на місці масових поховань тіла дітей та дорослих, цивільних та військових. Зеленський розповів, що люди були розстріляні та закатовані.

Президент повідомив, що є докази чергових звірств, які були скоєні під час російської окупації.

Тіло людини, яку задушили мотузкою, так з мотузкою на шиї і закопали. Тіла зі зламаними руками та іншими слідами знущань,

– розповів Зеленський.

Зеленський прокоментував звірства росіян в Ізюмі: відео

Що відомо про звірства росіян в Ізюмі

Місто Ізюм, що в Харківській області, тривалий час перебувало під окупацією російських військових. 11 вересня з'явилася інформація, що українські військові зайшли в Ізюм та підійняли прапор України.

До теми Масове поховання в Ізюмі: журналісти показали, як відбувається ексгумація тіл – шокуючі кадри

Після цього біля Ізюма виявили масове поховання поряд із кладовищем. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань виявлено щонайменше 450 могил.

Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомляв, що на місці масового поховання триває робота над ексгумацією тіл військовослужбовців. Там виявили близько 450 хрестів.