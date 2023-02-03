В Изюме подросток поднял и бросил фрагмент мины, она сдетонировала: 7 пострадавших

В Изюме в Харьковской области семеро подростков обнаружили фрагмент противопехотной мины. Взрывное устройство сдетонировало, в результате чего ранены все подлтики.

Инцидент произошел 3 февраля около 20 часов. Фрагмент мины "лепесток" обнаружили трое парней и четыре девушки в возрасте 14 – 17 лет.

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Пятеро подростков госпитализированы

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что один из подростков поднял мину с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала.

В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. По словам Синегубова, их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Пока их жизни угрозы нет.

"В очередной раз напоминаю о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины. В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистов ГСЧС или полиции", – написал Синегубов.

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