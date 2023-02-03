В Ізюмі підліток підняв і кинув фрагмент міни, вона здетонувала: 7 постраждалих

В Ізюмі в Харківській області семеро підлітків знайшли фрагмент протипіхотної міни. Вибуховий пристрій здетонував, внаслідок чого поранено всіх підлтіків.

Інцидент стався 3 лютого близько 20 години. Фрагмент міни "пелюстка" виявили троє хлопців та четверо дівчат віком 14 – 17 років.

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П'ятеро підлітків госпіталізовано

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов інформує, що один з підлітків підняв міну із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала.

Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. За словами Синєгубова, їхній стан задовільний. Проте п'ятеро з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає.

"Вкотре нагадую про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини. У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію", – написав Синєгубов.

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