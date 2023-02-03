В Ізюмі підліток підняв і кинув фрагмент міни, вона здетонувала: 7 постраждалих
Джерело:Олег Синєгубов
В Ізюмі в Харківській області семеро підлітків знайшли фрагмент протипіхотної міни. Вибуховий пристрій здетонував, внаслідок чого поранено всіх підлтіків.
Інцидент стався 3 лютого близько 20 години. Фрагмент міни "пелюстка" виявили троє хлопців та четверо дівчат віком 14 – 17 років.
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П'ятеро підлітків госпіталізовано
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов інформує, що один з підлітків підняв міну із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала.
Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. За словами Синєгубова, їхній стан задовільний. Проте п'ятеро з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає.
"Вкотре нагадую про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини. У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію", – написав Синєгубов.
Інші трагічні інциденти в Харківській області
- Попри те, що Сили оборони України визволили більшість території Харківської області, у багатьох районах все ще дуже небезпечно. Причина в тому, що окупанти залишилися після себе багато вибухових пасток.
- Так, 4 січня під час виконання бойової задачі у Харківські області загинув Сергій Гоцуляк. Він працював у Ізюмському районі й загинув унаслідок того, що здетонував боєприпас.
- Інший трагічний випадок стався наприкінці 2022 року у селі Борщова Харківського району. Подружжя на своєму автомобілі наїхало на вибуховий пристрій, який здетонував. Унаслідок цього загинув 65-річний чоловік.
- Наприкінці жовтня 2022 року у селі Федорівка чоловік приніс додому уламок ракети С-300. На жаль, уламок вибухнув, унаслідок чого загинуло подружжя і їх 4-річна дитина. Загибла жінка на момент вибуху була вагітною.