Российские войска ночью 7 сентября атаковали Киев. После ракетной атаки в столице фиксируют перебои с электроснабжением.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Что известно о перебоях со светом в Киеве?

В 6:15 сообщалось, что в Киеве местами есть перебои со светом после ракетной атаки.

Отметим, что около 6 часов утра объявляли ракетную опасность по всей территории Украины.

"Киев в укрытие!" – писали тогда же в ПС.

Уже через ориентировочно 10 минут мониторинговые каналы писали о доразведке по крылатым ракетам.

Добавим, что в телеграм-каналах также пишут, о клубах густого черного дыма, что наблюдают в Киеве после атак.

Россия била по Киеву ночью 7 сентября: детали