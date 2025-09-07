Російські війська вночі 7 вересня атакували Київ. Після ракетної атаки в столиці фіксують перебої з клектропостачанням.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Що відомо про перебої зі світлом в Києві?

О 6:15 повідомлялося, що у Києві місцями є перебої зі світлом після ракетної атаки.

Зазначимо, що близько 6 години ранку оголошували ракетну небезпеку по всій території Україні.

"Київ в укриття!" – писали тоді ж в ПС.

Вже через орієнтовно 10 хвилин моніторингові канали писали про дорозвідку по крилатих ракетах.

Додамо, що в телеграм-каналах також пишуть, про клуби густого чорного диму, що спостерігають у Києві після атак.

Росія била по Києву вночі 7 вересня: деталі