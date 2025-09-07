У Києві фіксують перебої зі світлом після ракетної атаки
- Ворог вночі та зранку 7 вересня тероризував Київ.
В столиці після атаки подекуди зафіксовані перебої з електропостачанням.
Російські війська вночі 7 вересня атакували Київ. Після ракетної атаки в столиці фіксують перебої з клектропостачанням.
Що відомо про перебої зі світлом в Києві?
О 6:15 повідомлялося, що у Києві місцями є перебої зі світлом після ракетної атаки.
Зазначимо, що близько 6 години ранку оголошували ракетну небезпеку по всій території Україні.
"Київ в укриття!" – писали тоді ж в ПС.
Вже через орієнтовно 10 хвилин моніторингові канали писали про дорозвідку по крилатих ракетах.
Додамо, що в телеграм-каналах також пишуть, про клуби густого чорного диму, що спостерігають у Києві після атак.
Росія била по Києву вночі 7 вересня: деталі
Під час атаки на Київ ворог застосував багато ударних безпілотників близько 4 – 5 годин ранку.
Під час атаки постраждали декілька районів міста. Зафіксовано руйнування будинків, а також пожежі.
Внаслідок атаки є постраждалі. Станом на 6 ранку кількість загиблих у Києві зросла до 2. Відомо, що рятувальники деблокували з-під завалів тіло однорічної дитини.