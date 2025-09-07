Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Что известно о перебоях со светом в Киеве?
В 6:15 сообщалось, что в Киеве местами есть перебои со светом после ракетной атаки.
Отметим, что около 6 часов утра объявляли ракетную опасность по всей территории Украины.
"Киев в укрытие!" – писали тогда же в ПС.
Уже через ориентировочно 10 минут мониторинговые каналы писали о доразведке по крылатым ракетам.
Добавим, что в телеграм-каналах также пишут, о клубах густого черного дыма, что наблюдают в Киеве после атак.
Россия била по Киеву ночью 7 сентября: детали
Во время атаки на Киев враг применил много ударных беспилотников около 4 – 5 часов утра.
Во время атаки пострадали несколько районов города. Зафиксировано разрушение домов, а также пожары.
В результате атаки есть пострадавшие. По состоянию на 6 утра количество погибших в Киеве возросло до 2. Известно, что спасатели деблокировали из-под завалов тело годовалого ребенка.