14 сентября, 21:50
В Киеве и ряде областей была тревога: "Шахеды" находились на подступах к столице

Владислав Кравцов

В Киеве и ряде областей вечером 14 сентября прозвучала тревога. На столицу летели российские дроны-камикадзе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге 14 сентября?

22:05, 14 сентября

  • БПЛА в центральной и южной части Черниговщины, постоянно меняют курс.

  • БПЛА в западной части Сумщины, курс юго-западный.

22:01, 14 сентября

В Киеве и области отбой воздушной тревоги.

Опасность остается для Черниговской и Сумской областей.

21:55, 14 сентября

Рядом с городом вражеский БПЛА. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах! 
– написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

21:46, 14 сентября

БПЛА в направлении Киева с северо-восточного направления.

21:43, 14 сентября

БПЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину.

18:58, 14 сентября

  • БПЛА в районе Нежина на Черниговщине, постоянно меняют курс.

  • БПЛА в северной и восточной частях Черниговщины, курс западный.