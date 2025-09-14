В Киеве и ряде областей была тревога: "Шахеды" находились на подступах к столице
В Киеве и ряде областей вечером 14 сентября прозвучала тревога. На столицу летели российские дроны-камикадзе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Россия значительно усилила удары по Украине с момента вступления в должность Трампа, – WSJ
Что известно о воздушной тревоге 14 сентября?
БПЛА в центральной и южной части Черниговщины, постоянно меняют курс. БПЛА в западной части Сумщины, курс юго-западный. В Киеве и области отбой воздушной тревоги. Опасность остается для Черниговской и Сумской областей. Рядом с городом вражеский БПЛА. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах! БПЛА в направлении Киева с северо-восточного направления. БПЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину. БПЛА в районе Нежина на Черниговщине, постоянно меняют курс. БПЛА в северной и восточной частях Черниговщины, курс западный.
– написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.
