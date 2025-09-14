У Києві та низці областей ввечері 14 вересня пролунала тривога. На столицю летіли російські дрони-камікадзе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу 14 вересня?

