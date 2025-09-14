Укр Рус
14 вересня, 21:50
4

У Києві та низці областей була тривога: "Шахеди" перебували на підступах до столиці

Владислав Кравцов

У Києві та низці областей ввечері 14 вересня пролунала тривога. На столицю летіли російські дрони-камікадзе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу 14 вересня?

Де зараз оголошено повітряну тривогу:

 

22:05, 14 вересня

  • БпЛА в центральній та південній частині Чернігівщини, постійно змінюють курс.

  • БпЛА в західній частині Сумщини, курс південно-західний.

22:01, 14 вересня

У Києві та області відбій повітряної тривоги. 

Небезпека залишається для Чернігівської та Сумської областей.

21:55, 14 вересня

Поряд з містом ворожий БпЛА. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях! 
– написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.

21:46, 14 вересня

БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку.

21:43, 14 вересня

БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.

18:58, 14 вересня

  • БпЛА в районі Ніжина на Чернігівщині, постійно змінюють курс.

  • БпЛА в північній та східній частинах Чернігівщини, курс західний.