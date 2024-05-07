В Киеве мужчина застрелил овчарку из зоны АТО, потому что она на него лаяла

В Киеве мужчина застрелил бельгийскую овчарку соседей, потому что она на него лаяла. Ее привезли из зоны АТО в 2016 году.

К сожалению, животное погибло. Убийце уже сообщили о подозрении.

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Мужчина выпустил в соседскую собаку три пули

По данным следствия, в апреле 2024 года 51-летний киевлянин, находясь в обеденное время в частном доме в Подольском районе, совершил три прицельных выстрела в соседскую собаку.

Пса по кличке "Чип" привезли из зоны АТО в 2016 году, он много лет охранял дом своей семьи. Владельцы рассказали, что соседу не нравилось, что собака все время на него лает.

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Какое наказание грозит убийце

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева киевлянину сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели (ч. 1 ст. 299 УК Украины).

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Пока одни убивают животных, другие их спасают. В частности в Хмельницкой области участковый офицер полиции Сергей Терефера недавно спас четырех беззащитных щенков, которые оказались в растопленной смоле и длительное время находились под палящим солнцем. Теперь пушистым четвероногим ищут новые дома.

Между тем UAnimals призывают украинцев выгуливать животных в приютах. Для того, чтобы продемонстрировать, как это просто, 11 мая выгул животных состоится аж в восьми областях Украины: Киевской, Львовской, Черкасской, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Волынской. Присоединиться можно через чат-бот UAnimals в телеграмме.

Также животных можно выгуливать в любой другой день, связавшись с приютом в вашем городе напрямую.