У Києві чоловік застрелив вівчарку з зони АТО, бо вона на нього гавкала

У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку сусідів, тому що вона на нього гавкала. Її привезли з зони АТО у 2016 році.

На жаль, тварина загинула. Вбивці вже повідомили про підозру.

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Чоловік випустив у сусідського собаку три кулі

За даними слідства, у квітні 2024 року 51-річний киянин, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку.

Пса на прізвисько "Чіп" привезли із зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок своєї родини. Власники розповіли, що сусіду не подобалось, що собака весь час на нього гавкає.

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Яке покарання загрожує вбивці

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва киянину повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Поки одні вбивають тварин, інші їх рятують. Зокрема у Хмельницькій області дільничний офіцер поліції Сергій Терефера нещодавно врятував чотирьох беззахисних цуценят, які опинилися в розтопленій смолі та тривалий час перебували під пекучим сонцем. Тепер пухнастим чотирилапим шукають нові домівки.

Тим часом UAnimals закликають українців вигулювати тварин у притулках. Для того, щоб продемонструвати, як це просто, 11 травня вигул тварин відбудеться аж у восьми областях України: Київській, Львівській, Черкаській, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій і Волинській. Доєднатися можна через чат-бот UAnimals у телеграмі.

Також тварин можна вигулювати у будь-який інший день, зв'язавшись з притулком у вашому місті напряму.