22-летняя нетрезвая водитель устроила погоню в Киеве: убегала от патрульных и врезалась в дерево

В Голосеевском районе Киева 22-летняя водитель с признаками опьянения не справилась с управлением авто и въехала в дерево. Инцидент произошел во время комендантского часа.

Как отметили в полиции, патрульные подали водителю требование об остановке. Однако она не отреагировала и продолжила свое движение.

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22-летняя нетрезвая водитель устроила погоню в Киеве

Накануне в Голосеевском районе мы заметили автомобиль Volkswagen, который двигался по улице в период действия комендантского часа. Полицейские подали водителю требование об остановке, однако он не отреагировал и продолжил движение,

– говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, инспекторы немедленно проследовали за машиной. На одном из перекрестков, водитель не справилась с управлением и въехала в дерево. К счастью, обошлось без травмированных.

Там добавили, что за рулем была 22-летняя водитель, которая имела явные признаки алкогольного опьянения. Однако пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке она категорически отказалась.

Поэтому патрульные отстранили гражданку от управления и составили на нее соответствующие административные материалы.