22-річна нетвереза водійка влаштувала погоню у Києві: тікала від патрульних і врізалась у дерево

У Голосіївському районі Києва 22- річна водійка з ознаками сп'яніння не впоралась з керуванням авто та в'їхала в дерево. Інцидент трапився під час комендантської години.

Як зазначили у поліції, патрульні подали водійці вимогу про зупинку. Однак вона не відреагувала та продовжила свій рух.

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22-річна нетвереза водійка влаштувала погоню у Києві

Напередодні у Голосіївському районі ми помітили автомобіль Volkswagen, що рухався вулицею в період дії комендантської години. Поліцейські подали водієві вимогу про зупинку, однак він не відреагував та продовжив рух,

– ідеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, інспектори негайно прослідували за автівкою. На одному з перехресть, водійка не впоралася з керуванням та в'їхала в дерево. На щастя, обійшлося без травмованих.

Там додали, що за кермом була 22-річна водійка, яка мала явні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку вона категорично відмовилася.

Тож патрульні відсторонили громадянку від керування та склали на неї відповідні адміністративні матеріали.