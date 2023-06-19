В Киеве подростки умерли после употребления наркотиков: полиция открыла дело

Трагедия произошла в Соломенском районе столицы. Утром 17 июня в доме по улице Уманской обнаружили тела двух несовершеннолетних девушек.

По данным полиции, несовершеннолетние находились в квартире товарища. Их тела обнаружили на лестничной площадке.

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Полиция задержала виновного

Правоохранители выяснили, что 16 июня две девушки попросили у знакомого ключи к его квартире на улице Уманской.

Около 21:00 несовершеннолетние, с добровольного разрешения владельца квартиры, приняли опасное психотропное вещество PVP, путем курения через самодельное устройство. После этого они остались в доме до утра, где их нашли мертвыми.

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46-летний владелец квартиры задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении и готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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