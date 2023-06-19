У Києві підлітки померли після вживання наркотиків: поліція відкрила справу

Трагедія сталась у Солом'янському районі столиці. Вранці 17 червня у будинку на вулиці Уманській виявили тіла двох неповнолітніх дівчат.

За даними поліції, неповнолітні були у квартирі товариша. Їхні тіла виявили на східцевому майданчику.

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Поліція затримала винного

Правоохоронці з'ясували, що 16 червня двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири на вулиці Уманській.

Близько 21:00 неповнолітні, з добровільного дозволу власника квартири вжили небезпечну психотропну речовину PVP, шляхом паління через саморобний пристрій. Після цього вони залишилися в помешканні до ранку, де їх знайшли мертвими.

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46-річного власника квартири затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому повідомили про підозру та готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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