В Киеве прогремели взрывы
В ночь на 9 января Россия атакует Украину различными типами вооружения. Под прицелом оказался и Киев.
Об этом информируют корреспонденты Общественного, пишет 24 Канал.
Что известно о взрывах в Киеве?
В 23:35 в столице прозвучало предупреждение о применении баллистического вооружения. Уже в 23:41 киевляне слышали первые взрывы.
Уже после взрывов в 23:42 Воздушные силы отметили, что в направлении Киева движутся вражеские БпЛА. Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе и призвал жителей находиться в безопасных местах.
По его словам, в результате падения российского дрона в Дарницком районе поврежден магазин, расположенный вблизи жилого дома. Пожар не зафиксирован. К счастью, обошлось без пострадавших.
Один беспилотник до сих пор продолжает кружить над центром столицы.
Какие еще города под угрозой российского удара?
Российская армия начала обстреливать украинские города с помощью беспилотников-камикадзе. Также была угроза баллистики.
Сейчас воздушная тревога раздается по всей территории Украины.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о громких взрывах в городе.