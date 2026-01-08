В Киеве прогремели взрывы

В ночь на 9 января Россия атакует Украину различными типами вооружения. Под прицелом оказался и Киев.

Об этом информируют корреспонденты Общественного, пишет 24 Канал.

Что известно о взрывах в Киеве?

В 23:35 в столице прозвучало предупреждение о применении баллистического вооружения. Уже в 23:41 киевляне слышали первые взрывы.

Уже после взрывов в 23:42 Воздушные силы отметили, что в направлении Киева движутся вражеские БпЛА. Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе и призвал жителей находиться в безопасных местах.

По его словам, в результате падения российского дрона в Дарницком районе поврежден магазин, расположенный вблизи жилого дома. Пожар не зафиксирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

Один беспилотник до сих пор продолжает кружить над центром столицы.

Какие еще города под угрозой российского удара?