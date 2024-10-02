В Киеве произошла стрельба в районе метро "Дворец Украина": что говорят в полиции

Стрельба в столице произошла вечером 2 октября в районе метро "Дворец Украина". В полиции уже прокомментировали инцидент.

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Печерском районе столицы

Информация о звуках выстрела вблизи Дворца Украина поступила в милицию около 19-00. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции, которые оперативно задержали стрелка.

По предварительной информации между нарушителем и прохожими возник конфликт, во время которого мужчина достал устройство травматического действия и произвел выстрел в воздух.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Правонарушитель задержан, сейчас с ним общаются правоохранители и выясняют все обстоятельства происшествия.