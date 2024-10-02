У Києві сталася стрілянина в районі метро "Палац Україна": що кажуть у поліції

Стрілянина в столиці сталася ввечері 2 жовтня в районі метро "Палац Україна". Правоохоронці вже прокоментували інцидент.

Наприкінці вересня в Київській області чоловік відкрив стрілянину в магазині. Він поранив продавчиню і власника закладу, а потім втік. Виявилося, що порушника вже колись судили. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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Що сказали в поліції про постріли на Печерську

Поліція встановлює обставини стрілянини у Печерському районі столиці. Інформація про звуки пострілу поблизу Палацу Україна надійшла до правоохоронців близько 19:00. На місце події оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, які оперативно затримали стрілка,

– написали у відомстві.

За попередньою інформацією, між порушником та перехожими виник конфлікт. Тож чоловік дістав пристрій травматичної дії та вистрілив у повітря. На щастя, ніхто не постраждав.

Правопорушника затримали, з ним спілкуються правоохоронці. Вони з'ясовують всі обставини події.

Стрілянина в Києві 2 жовтня 2024 / Фото телеграм-канал Реальний Київ

Судячи з фото, інцидент стався на Великій Васильківській, адже сам там розташовані "Мушля" та кальянна "БарДим", чиї вивіски можна помітити на фото.

Де сьогодні в Києві стріляли

І вже зовсім поруч – метро "Палац Україна".

Місцеві пабліки також виклали відео з місця події.

Відео з місця стрілянини в Києві увечері 2 жовтня на Печерську

З іншого ракурсу також видно роботу поліцейських.

2 жовтня у Шептицькому на Львівщині писали про стрілянину в автівку, також повідомляли про викрадення авто. Що відбулося – читайте тут.