У Києві сталася стрілянина в районі метро "Палац Україна": що кажуть у поліції
Джерело:Поліція Києва
Стрілянина в столиці сталася ввечері 2 жовтня в районі метро "Палац Україна". Правоохоронці вже прокоментували інцидент.
Наприкінці вересня в Київській області чоловік відкрив стрілянину в магазині. Він поранив продавчиню і власника закладу, а потім втік. Виявилося, що порушника вже колись судили. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
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Що сказали в поліції про постріли на Печерську
Поліція встановлює обставини стрілянини у Печерському районі столиці. Інформація про звуки пострілу поблизу Палацу Україна надійшла до правоохоронців близько 19:00. На місце події оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, які оперативно затримали стрілка,
– написали у відомстві.
За попередньою інформацією, між порушником та перехожими виник конфлікт. Тож чоловік дістав пристрій травматичної дії та вистрілив у повітря. На щастя, ніхто не постраждав.
Правопорушника затримали, з ним спілкуються правоохоронці. Вони з'ясовують всі обставини події.
Судячи з фото, інцидент стався на Великій Васильківській, адже сам там розташовані "Мушля" та кальянна "БарДим", чиї вивіски можна помітити на фото.
Де сьогодні в Києві стріляли
І вже зовсім поруч – метро "Палац Україна".
Місцеві пабліки також виклали відео з місця події.
Відео з місця стрілянини в Києві увечері 2 жовтня на Печерську
З іншого ракурсу також видно роботу поліцейських.
2 жовтня у Шептицькому на Львівщині писали про стрілянину в автівку, також повідомляли про викрадення авто. Що відбулося – читайте тут.