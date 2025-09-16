Россия в ночь на 16 сентября снова запустила по Украине "Шахеды". Так, в столице раздались взрывы. Известно, что ПВО сбивало дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличка.

Смотрите также Атака на Запорожье с воздуха продолжается: в городе пожар, есть раненые и погиб человек

Какая причина взрывов в Киеве?

Россияне снова запустили свои беспилотники по украинским городам. Так, взрывы в Киеве 16 сентября прогремели около 01:10. Они связаны с работой противовоздушной обороны по вражеским дронам.

Перед этим Воздушные силы ВСУ писали о движении БПЛА на столицу.

БпЛА с юга курсом на город Киев,

– сообщили в ПС.

Работу Сил обороны подтвердил и глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко. Однако опасность миновала.

Звуки, которые вы могли слышать – работа наших сил обороны в области. Для Киева без угроз,

– добавил Ткаченко.

В 01:23 в столице снова объявили воздушную тревогу. ПС снова сообщили о движении нескольких вражеских БПЛА в районе города.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Последние атаки на Украину: каковы последствия?