В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по дронам
- В ночь на 16 сентября в Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО по дронам.
- Ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу в столице из-за угрозы ударных БпЛА.
Россия в ночь на 16 сентября снова запустила по Украине "Шахеды". Так, в столице раздались взрывы. Известно, что ПВО сбивало дроны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличка.
Какая причина взрывов в Киеве?
Россияне снова запустили свои беспилотники по украинским городам. Так, взрывы в Киеве 16 сентября прогремели около 01:10. Они связаны с работой противовоздушной обороны по вражеским дронам.
Перед этим Воздушные силы ВСУ писали о движении БПЛА на столицу.
БпЛА с юга курсом на город Киев,
– сообщили в ПС.
Работу Сил обороны подтвердил и глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко. Однако опасность миновала.
Звуки, которые вы могли слышать – работа наших сил обороны в области. Для Киева без угроз,
– добавил Ткаченко.
В 01:23 в столице снова объявили воздушную тревогу. ПС снова сообщили о движении нескольких вражеских БПЛА в районе города.
Последние атаки на Украину: каковы последствия?
В ночь на 16 сентября в Запорожье прогремели взрывы. Известно о по меньшей мере 7 раненых и одном погибшем. В городе повреждены автомобили, частная застройка и есть пожар в одном из районов.
Самая массированная атака на Нежин, что на Черниговщине, произошла 15 сентября. Там повреждена критическая инфраструктура, а падение обломков сбитого дрона привело к временному отключению электро- и водоснабжения.