Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по дронам
16 сентября, 01:13
2

В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по дронам

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В ночь на 16 сентября в Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО по дронам.
  • Ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу в столице из-за угрозы ударных БпЛА.

Россия в ночь на 16 сентября снова запустила по Украине "Шахеды". Так, в столице раздались взрывы. Известно, что ПВО сбивало дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличка.

Смотрите также Атака на Запорожье с воздуха продолжается: в городе пожар, есть раненые и погиб человек 

Какая причина взрывов в Киеве?

Россияне снова запустили свои беспилотники по украинским городам. Так, взрывы в Киеве 16 сентября прогремели около 01:10. Они связаны с работой противовоздушной обороны по вражеским дронам.

Перед этим Воздушные силы ВСУ писали о движении БПЛА на столицу.

БпЛА с юга курсом на город Киев,
– сообщили в ПС.

Работу Сил обороны подтвердил и глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко. Однако опасность миновала.

Звуки, которые вы могли слышать – работа наших сил обороны в области. Для Киева без угроз,
– добавил Ткаченко.

В 01:23 в столице снова объявили воздушную тревогу. ПС снова сообщили о движении нескольких вражеских БПЛА в районе города.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Последние атаки на Украину: каковы последствия?

  • В ночь на 16 сентября в Запорожье прогремели взрывы. Известно о по меньшей мере 7 раненых и одном погибшем. В городе повреждены автомобили, частная застройка и есть пожар в одном из районов.

  • Самая массированная атака на Нежин, что на Черниговщине, произошла 15 сентября. Там повреждена критическая инфраструктура, а падение обломков сбитого дрона привело к временному отключению электро- и водоснабжения.