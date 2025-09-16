Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві лунали вибухи: ППО працювала по дронах
16 вересня, 01:13
1

У Києві лунали вибухи: ППО працювала по дронах

Дарія Черниш

Росія у ніч проти 16 вересня знову запустила по Україні "Шахеди". Так, у столиці роздались вибухи. Відомо, що ППО збивала дрони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Росіяни знову запустили свої безпілотники по українських містах. Так, вибухи у Києві 16 вересня пролунали близько 01:10. Вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони по ворожих дронах.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ писали про рух БпЛА на столицю.

БпЛА з півдня курсом на місто Київ,
– повідомили в ПС.

Роботу Сил оборони підтвердив і очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Проте небезпека минула.

Звуки, які ви могли чути – робота наших Сил оборони в області. Для Києва без загроз,
– додав Ткаченко.

 