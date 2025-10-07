В Киеве слышны взрывы: столицу атакуют вражеские дроны
- В Киеве 7 октября прозвучали взрывы из-за атаки вражеских дронов, в результате чего была объявлена тревога.
- Противовоздушная оборона работала как в Киеве, так и в Киевской области, уничтожая вражеские беспилотники.
В Киеве утром 7 октября прогремели взрывы. До этого в столице объявили тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Смотрите также В Киевской области работает ПВО
Тревогу в Киеве объявили в 07:56. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в столицу.
Киев – находитесь в укрытиях, на город ударный беспилотник с севера,
– написали военные.
Уже в 08:11 в самом городе раздались взрывы. Как оказалось, это работает противовоздушная оборона по вражеским целям в небе.
"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы!" – написал глава КГВА Тимур Ткаченко.
Также известно, что по российским дронам отрабатывали наши защитники и в Киевской области. Там также слышали взрывы во время работы противовоздушной обороны.
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – написали в Киевской ОВА.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где еще раздавались взрывы в Украине в последнее время?
Утром 7 октября в Сумах прогремели несколько взрывов. Враг атаковал город дронами, часть районов осталась без света.
До этого вечером 6 октября два десятка взрывов слышали в Харькове. В Немышлянском районе города вспыхнул пожар.
А утром этого же дня оккупанты ударили по Запорожью УАБами, из-за чего в городе было шумно. В результате российской атаки в городе пострадала женщина, под ударом также оказалось местное предприятие.