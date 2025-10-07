У Києві чутно вибухи: столицю атакують ворожі дрони
- У Києві 7 жовтня пролунали вибухи через атаку ворожих дронів, внаслідок чого було оголошено тривогу.
- Протиповітряна оборона працювала як у Києві, так і в Київській області, знищуючи ворожі безпілотники.
У Києві вранці 7 жовтня пролунали вибухи. До цього у столиці оголосили тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Тривогу у Києві оголосили о 07:56. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників до столиці.
Київ – перебувайте в укриттях, на місто ударний безпілотник з півночі,
– написали військові.
Уже о 08:11 у самому місті пролунали вибухи. Як виявилося, це працює протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі.
"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою загрози!" – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Також відомо, що по російських дронах відпрацьовували наші захисники й в Київській області. Там також чули вибухи під час роботи протиповітряної оборони.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – написали у Київській ОВА.
О 08:35 Повітряні сили знову попередили про БпЛА, який рухається на Київ з півдня.
Де ще лунали вибухи в Україні останнім часом?
Уранці 7 жовтня у Сумах пролунали кілька вибухів. Ворог атакував місто дронами, частина районів лишилася без світла.
До цього ввечері 6 жовтня два десятки вибухів чули у Харкові. В Немишлянському районі міста спалахнула пожежа.
А вранці цього ж дня окупанти вдарили КАБами по Запоріжжю, через що у місті було гучно. Внаслідок російської атаки у місті постраждала жінка, під ударом також опинилося місцеве підприємство.