18 октября, 14:56
В Киеве всю ночь и утро горела многоэтажка: из-за пожара были изменения в работе транспорта
В столице произошел пожар в центре города, на Печерске. Речь об улице Шота Руставели. Огонь бушевал всю ночь и все утро.
Об этом сообщил корреспондент 24 канала.
Почему пожар на Печерске 17 – 18 октября так долго не могли потушить?
На Шота Руставели много исторических домов. Судя по фото, загорелся именно один из них.
Дом старый, деревянные перекрытия, поэтому трудно тушить,
– объяснил корреспондент 24 Канала.
В ГСЧС рассказали, что возгорание произошло в одной из квартир на 4 этаже семиэтажки. Специфика здания затрудняла тушение пожара.
"Огонь распространился на верхние этажи по пустотам дома, деревянных перегородках и перекрытиях", – написали спасатели.
Сообщение о пожаре поступило вечером 17 октября в 22:03. На утро его смогли локализовать на площади 400 квадратных метров, а ликвидировать – только в 11:32.