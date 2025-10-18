В столиці сталася пожежа в центрі міста, на Печерську. Мова про вулицю Шота Руставелі. Вогонь вирував усю ніч і весь ранок.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

Чому пожежу на Печерську 17 – 18 жовтня так довго не могли загасити?

На Шота Руставелі багато історичних будинків. Судячи з фото, зайнявся саме один з них.

Кореспондент 24 Каналу пояснив: будинок старий, із дерев'яними перекриттями, тому вогонь було важко загасити.

Пожежа на Печерську 17 – 18 жовтня / Фото кореспондента 24 Каналу

У ДСНС розповіли, що займання сталося в одній із квартир на 4 поверсі семиповерхівки. Специфіка будівлі ускладнювала гасіння пожежі.

"Вогонь поширився на верхні поверхи по пустотах будинку, дерев'яних перегородках та перекриттях", – написали рятувальники.

Фото ДСНС з місця пожежі на Печерську

Повідомлення про пожежу надійшло ввечері 17 жовтня о 22:03. На ранок її змогли локалізувати на площі 400 квадратних метрів, а ліквідувати – тільки об 11:32.

На місці працювала рекордна кількість рятувальників – понад 100. Їм допомагали 29 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.

На відео, оприлюдненому ДСНС, справді помітні дерев'яні перекриття та стару пічку.

Вражаючі кадри пожежі в Києві: дивіться відео

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Але через пожежу були зміни в роботі транспорту. Перекривали рух на ділянці вулиця Саксаганського – вулиця Шота Руставелі.

У КМДА повідомляли про зміни:

автобуси № 69 у напрямку Палацу спорту рухалися за зміненим маршрутом: вулиця Жилянська – вулиця Велика Васильківська – площа Українських Героїв – вулиця Рогнідинська, далі – за власним маршрутом.

тролейбуси курсували: № 9-К, № 3, № 40 – до вул. Жилянської; № 14 – від Ботанічного саду до Палацу спорту.

Важливо! Про зміни в русі громадського транспорту в Києві можна дізнаватися в телеграм-каналі "Зміни руху. Київпастранс".