Наносили удары и снимали на видео: на Киевщине подростки избили ровесника чуть ли не до смерти
Источник:Андрей Небытов
В селе Белогородка Киевской области жестоко избили 14-летнего парня. Окровавленного местного жителя обнаружил офицер полиции.
Как оказалось, двое парней избили ребенка до потери сознания. У 14-летнего парня был перелом костей носа, сотрясение мозга, травма головы и контузия глаза.
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Какая ответственность угрожает обидчикам
Полицейские установили, что подростка избили его ровесники – двое 17-летних жителей села Музычи. Злоумышленники не просто наносили удары парню, а еще и снимали избиение на видео, которое впоследствии распространили в сети.
В настоящее время обоим подросткам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Фигурантам грозит лишение свободы сроком до четырех лет.
В Киевской области жестоко избили 14-летнего парня / Фото с телеграма Небытова
Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов призвал родителей очень внимательно относиться к фактам буллинга и насилия среди детей.
Самоубийство подростков в Украине: что известно
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