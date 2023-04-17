Наносили удары и снимали на видео: на Киевщине подростки избили ровесника чуть ли не до смерти

17 апреля 2023, 14:32
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Андрей Небытов

В селе Белогородка Киевской области жестоко избили 14-летнего парня. Окровавленного местного жителя обнаружил офицер полиции.

Как оказалось, двое парней избили ребенка до потери сознания. У 14-летнего парня был перелом костей носа, сотрясение мозга, травма головы и контузия глаза.

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Какая ответственность угрожает обидчикам

Полицейские установили, что подростка избили его ровесники – двое 17-летних жителей села Музычи. Злоумышленники не просто наносили удары парню, а еще и снимали избиение на видео, которое впоследствии распространили в сети.

В настоящее время обоим подросткам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Фигурантам грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

В Киевской области жестоко избили 14-летнего парня / Фото с телеграма Небытова

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов призвал родителей очень внимательно относиться к фактам буллинга и насилия среди детей.

Самоубийство подростков в Украине: что известно

  • В Киевской области 12-летний ребенок покончил с собой. Мать нашла своего сына мертвым на чердаке дома. О трагедии в селе Стретовка Киевской области женщина сообщила правоохранителям. По предварительным данным, причиной смерти могло быть самоубийство.
  • В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели подростка. Полиция Киевщины призвала родителей уделять особое внимание воспитанию и досугу детей.
  • В феврале девушка 13 лет выпрыгнула с балкона многоэтажки в Одессе. Спасти подростка не удалось. По предварительной информации, девушка спрыгнула с общего балкона, расположенного на 9 этаже дома. Что именно стало причиной – пока неизвестно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Автор: Анна Романюк