Еще 13 апреля в полицию обратилась мать и сообщила о исчезновение ребенка, который уехал в Киев к знакомому и не выходила на связь.

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Девушка уехала на свидание

Полицейские установили, что в войну девушка с матерью покинула Украину. Проживая за границей, ребенок познакомился в интернете с парнем.

Когда семья вернулась в Украину, девочка уехала из дома на свидание с другом и почти сутки не выходила на связь.

Через несколько часов девушку разыскали

На поиски несовершеннолетней привлекали все подразделения полиции и это дало результат: уже через несколько часов Настю нашли в столице – она проводила досуг с юношей.

Правоохранители призвали родителей сообщать об исчезновении ребенка сразу, интересоваться досугом своих детей, особенно в Интернете.

К слову, в конце марта в Киевской области удалось разыскать маленькую Злату Иваницкую. Почти сутки судьба 6-летней девочки была неизвестна.