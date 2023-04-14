Инцидент произошел 12 апреля. В одном из торговых комплексов Житомира обнаружили маленькую девочку без присмотра взрослых. Ребенок рассказал, что в ТЦ его привела мама.

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Девочку нашли на лавочке ТЦ

Девочка рассказала, что ее зовут Александра, а маму – Лилия. С виду ребенку около 4 лет. О ней полиции сообщили прохожие.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения в заведении, правоохранители установили, что ребенка туда привела женщина и оставила самого. Она вместе с девочкой, не торопясь, ведет ребенка за руку, разговаривая при этом по телефону. Подойдя к лавочке, женщина усадила ребенка, что-то ей сказала и отошла.

Ребенка оставили в ТЦ: видео

За сутки в полицию никто не обратился. Девочку передали в детскую больницу. Проблем со здоровьем медики у нее не обнаружили.



Маленькая Александра / Фото полиции

Ребенка оставила бабушка

Впоследствии полицейские нашли родных Александры. Оказалось, что оставила ее бабушка – 48-летняя житомирянка. Она сказала, мол, нет денег на ее содержание. Женщина рассказала полиции, что уже около полугода занимается внучкой, а ее мать с тремя другими детьми проживает в Краматорске.

Ребенка оставили в медицинском учреждении, а полицейские изучают обстоятельства и целесообразность его возвращения в семью.

Бабушки девочки должны объявить о подозрении в "оставлении в опасности". Маму девочки уже проинформировали, полицейские ожидают, что она приедет в Житомир.



Бабушка бросила девочку, потому что "нет денег" / Фото полиции