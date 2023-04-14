Инцидент произошел 12 апреля. В одном из торговых комплексов Житомира обнаружили маленькую девочку без присмотра взрослых. Ребенок рассказал, что в ТЦ его привела мама.
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Девочку нашли на лавочке ТЦ
Девочка рассказала, что ее зовут Александра, а маму – Лилия. С виду ребенку около 4 лет. О ней полиции сообщили прохожие.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения в заведении, правоохранители установили, что ребенка туда привела женщина и оставила самого. Она вместе с девочкой, не торопясь, ведет ребенка за руку, разговаривая при этом по телефону. Подойдя к лавочке, женщина усадила ребенка, что-то ей сказала и отошла.
Ребенка оставили в ТЦ: видео
За сутки в полицию никто не обратился. Девочку передали в детскую больницу. Проблем со здоровьем медики у нее не обнаружили.
Маленькая Александра / Фото полиции
Ребенка оставила бабушка
Впоследствии полицейские нашли родных Александры. Оказалось, что оставила ее бабушка – 48-летняя житомирянка. Она сказала, мол, нет денег на ее содержание. Женщина рассказала полиции, что уже около полугода занимается внучкой, а ее мать с тремя другими детьми проживает в Краматорске.
Ребенка оставили в медицинском учреждении, а полицейские изучают обстоятельства и целесообразность его возвращения в семью.
Бабушки девочки должны объявить о подозрении в "оставлении в опасности". Маму девочки уже проинформировали, полицейские ожидают, что она приедет в Житомир.
Бабушка бросила девочку, потому что "нет денег" / Фото полиции