Об этом 24 Каналу рассказала правовой аналитик Центра прав человека ZMINA Онисия Синюк. Она сообщила, что может ждать депортированных детей в России.

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Аналитик подчеркнула, что тема депортации детей очень чувствительна.

Важные аспекты в контексте возвращения детей

Во-первых, когда речь идет о детях, не подразумевается обмен, подобный обмену военнопленных. Депортация детей – это преступление, и россияне должны отдавать их безусловно.

Во-вторых, важно, как Украина получает информацию о депортированных детях. О них узнают, когда есть публичная информация в российских источниках или постфактум, то есть, когда ребенка уже вернули на территорию Украины. Весьма редко Центру прав человека встречается информация, которой еще нет в публичном пространстве.

Однако, если на такую информацию кто-то наталкивается, в первую очередь я призываю обращаться в правоохранительные органы, в полицию, прокуратуру, в Национальное информационное бюро, чтобы государственные органы имели возможность начать операцию по возвращению ребенка,

– подчеркнула Синюк.

Она сообщила, что уже в процессе возвращения огласка может препятствовать, поэтому следует быть осмотрительными, ведь Россия может воспользоваться рычагами, чтобы не допустить возвращения детей на украинские территории.

Синюк рассказала, как Украина возвращает похищенных детей: смотреть видео

Как Украина обнаруживает депортацию

Судьба похищенных детей зависит от нескольких факторов, сообщила эксперт. Важно, находился ли этот ребенок в интернате или специальном учреждении, или его вывозили родители.

На оккупированных территориях сейчас проходит принудительная паспортизация, людям навязывают российское гражданство. То есть родители могут написать отказ от украинского гражданства своему ребенку.

Правозащитники могут устанавливать личности детей, когда их на территорию России отдают под опеку. Это не дает права изменять информацию о ребенке, но о нем нельзя узнать, пока информация не попадет в публичное пространство. Россияне, к примеру, могут давать интервью или появляться в СМИ как семьи, усыновившие детей.

В противном случае – свидетели или родственники сообщают, что ребенка вывезли на территорию России. Это самый частый случай как эксперты получают информацию, сообщила Синюк.

Украинских детей депортируют в Россию / Инфографика 24 Канала

Разница опеки и усыновления

Заметим, что усыновление и передача под опеку – это два разных процесса. Они имеют разные последствия для ребенка.

Когда отдают под опеку, ребенок, по сути, не становится частью семьи, это не его родители, это его приемные родители. Он сохраняет свое имя, свою отдельную собственность и т.д. Когда мы говорим об усыновлении, это полностью вхождение ребенка в семью. Родители, устанавливающие ребенка, становятся по сути на уровне прав и обязанностей настоящими родителями этого ребенка,

– рассказала аналитика.

К тому же в таких случаях существует тайна установления, когда нельзя узнать информацию об этом ребенке, здесь возникает вопрос о возможности смены имени, а также родители могут передать этому ребенку свою фамилию.