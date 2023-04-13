Про це 24 Каналу розповіла правова аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк. Вона повідомила, що може чекати на депортованих дітей в Росії.

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Аналітикиня наголосила, що тема депортації дітей є дуже чутливою.

Важливі аспекти в контексті повернення дітей

По-перше, коли мовиться про дітей, не мається на увазі обмін, подібний до обміну військовополонених. Депортація дітей – це злочин і росіяни повинні віддавати їх безумовно.

По-друге, важливо, як Україна отримує інформацію про депортованих дітей. Про них дізнаються, коли є публічна інформація в російських джерелах або постфактум, тобто коли дитину вже повернули на територію України. Досить рідко Центру прав людини трапляється інформація, якої ще немає в публічному просторі.

Однак, якщо на таку інформацію хтось натрапляє, першою чергою я закликаю звертатися до правоохоронних органів, до поліції, прокуратури, до Національного інформаційного бюро, щоб державні органи мали можливість розпочати операцію з повернення дитини,

– наголосила Синюк.

Вона повідомила, що уже в процесі повернення розголос може перешкоджати, тому варто бути обачними, адже Росія може скористатися важелями, аби не допустити повернення дітей на українські території.

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Як Україна виявляє депортацію

Доля викрадених дітей залежить від кількох факторів, повідомила експертка. Важливо, чи ця дитина перебувала в інтернаті або спеціальному закладі, чи її вивозили батьки.

На окупованих територіях зараз відбувається примусова паспортизація, людям нав'язують російське громадянство. Тобто батьки можуть написати відмову від українського громадянства для своєї дитини.

Правозахисники можуть встановлювати особи дітей, коли їх на територію Росії віддають під опіку. Це не дає права змінювати інформації про дитину, але про неї не можна дізнатися, поки інформація не потрапить у публічний простір. Росіяни, до прикладу, можуть давати інтерв'ю чи з'являтися у пресі як сім’ї, що всиновили дітей.

В іншому випадку – свідки чи родичі повідомляють, що дитину вивезли на територію Росії. Це найчастіший випадок як експерти здобувають інформацію, повідомила Синюк.

Українських дітей депортують до Росії / Інфографіка 24 Каналу

Різниця опіки та всиновлення

Зауважимо, що всиновлення і передача під опіку – це два різні процеси. Вони мають різні наслідки для дитини.

Коли віддають під опіку, дитина, по суті, не стає частиною сім'ї, це не її батьки, це її прийомні батьки. Вона зберігає своє ім'я, свою окрему власність тощо. Коли ми говоримо про всиновлення, це повністю входження дитини в сім'ю. Батьки, які встановлюють дитину, стають по суті на рівні прав та обов'язків справжніми батьками цієї дитини,

– розповіла аналітикиня.

До того ж у таких випадках існує таємниця встановлення, коли не можна дізнатися інформації про цю дитину, тут постає питання можливості зміни імені, а також батьки можуть передати цій дитині своє прізвище.