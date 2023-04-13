Про це 24 Каналу розповіла правова аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк. Вона додала, що потрібно вже зараз розробляти спеціальні програми для реабілітації дітей, адже вплив росіян на свідомість дітей в окупації завдає серйозних психологічних травм.

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"Рятують" дітей від самих себе

За її словами, росіяни викрадають українських дітей, переслідуючи дві мети. Перша – це показати, що вони "оберігають" дітей від обстрілів та активних бойових дій, хоча ці обстріли вони здійснюють самі. Друга – демонструють на внутрішню аудиторію, що вони рятують не просто українських дітей, а – "своїх". Вони вкотре застосовують наратив про братські народи й спільну опіку над усіма дітьми. Особливо часто вони повторюють мантру про "дітей Донбаса".

"Ми бачили дуже багато сюжетів, коли вони з якихось підвалів дістають дітей. Потім ці діти пояснюють, що намагались утекти на підконтрольні Україні території до своїх родичів, а їх зловили на блокпості російські військові та відправили в Донецьк. Потім телефонують їхнім родичам в Україну й вимагають особисто приїхати та забрати, а якщо ні – то погрожують зробити паспорт ДНР та віддати в російські сім’ї", – наголосила Синюк.

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Також вона повідомила, що публічно ще не було зафіксовано випадків, коли росіяни використовували дітей з метою шантажу України – мовляв, якщо хочете їх забрати – підіть на якісь поступки. Знаючи на що здатна Росія, такий варіант виключати не варто.

Дітям змінюють свідомість

Вона розповіла, що у російському полоні дітям намагаються закарбувати у свідомості нову "родіну". Їх переконують у тому, що вони не в окупації, а повернулись "у рідну гавань". Пропаганда починається зі шкільних підручників, позакласних уроків, а закінчується регулярними зустрічами з окупаційними чиновниками та спілкуванням з "Юнармією" – мілітаризованою російською молодіжною організацією.

"Старші діти, які вже мають усвідомлення національної ідентичності, дуже пручаються російському впливу і це викликає проблеми в системи, але менші діти – це фактично повна "перепрошивка", насадження іншої дійсності в голови цим дітям. Ми повинні вже працювати над програмою реабілітації цих дітей, коли повернемо їх додому", – зазначила Синюк.

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