Найбільше обурення викликає те, що такі дії не є хаотичними, вони сплановані заздалегідь. Про це заявила радниця-уповноважена президента з прав дитини Дарія Герасимчук.

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Яку тактику застосовує Росія щодо українських дітлахів

Росіяни мають чітко сплановану політику щодо українських дітей. Вони мають щонайменше п'ять сценаріїв викрадення українських дітей,

– заявила Герасимчук.

За її словами, дітей переміщують на територію Росії після вбивства їх батьків, після розлучення з батьками під час так званої фільтрації, також малюків вивозять з інтернатних закладів.

Ба більше, Герасимчук стверджує, що були випадки, коли дітей забирали з родин на захоплених територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах.

Викрадених дітей розподіляють по всій території Росії

Уповноважена з прав дитини додає, що росіяни роблять абсолютно все, щоб перешкодити дитині об'єднатися з родиною: забирають у дітей телефони і не дозволяють повідомляти своє місце розташування.

"Дуже складно знайти дитину. Росіяни розпорошують українських дітей по своїй території і постійно пересувають. Щойно ми дізнаємося щось про знаходження дітей, як їх переміщують в іншу частину Росії. Саме тому на сьогодні ми повернули лише 307 дітей з 16 тисяч ", – зазначила вона.

Герасимчук переконана, що зараз треба швидко та ефективно відреагувати на злочин геноциду проти України через українських дітей. Для припинення примусової депортації українських дітей необхідна міжнародна допомога.

Депортація українських дітей: що відомо