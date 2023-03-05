Наибольшее возмущение вызывает то, что такие действия не хаотичны, они спланированы заранее. Об этом заявила советница-уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

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Какую тактику применяет Россия в отношении украинских детей

Россияне имеют четко спланированную политику по отношению к украинским детям. У них есть по меньшей мере пять сценариев похищения украинских детей,

– заявила Герасимчук.

По ее словам, детей перемещают на территорию России после убийства их родителей, после развода с родителями во время так называемой фильтрации, а также детей вывозят из интернатных заведений.

Более того, Герасимчук утверждает, что были случаи, когда детей забирали из семей на захваченных территориях под видом оздоровления в детских лагерях.

Похищенных детей распределяют по всей территории России

Уполномоченный по правам ребенка добавляет, что россияне делают абсолютно все, чтобы помешать ребенку объединиться с семьей: забирают у детей телефоны и не позволяют сообщать свое местоположение.

"Очень сложно найти ребенка. Россияне распыляют украинских детей по своей территории и постоянно передвигают. Как только мы узнаем что-то о нахождении детей, как их перемещают в другую часть России. Именно поэтому на сегодняшний день мы вернули только 307 детей из 16 тысяч", – отметила она.

Герасимчук убеждена, что сейчас нужно быстро и эффективно отреагировать на преступление геноцида против Украины из-за украинских детей. Для прекращения принудительной депортации украинских детей необходима международная помощь.

Депортация украинских детей: что известно