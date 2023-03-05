Наибольшее возмущение вызывает то, что такие действия не хаотичны, они спланированы заранее. Об этом заявила советница-уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.
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Какую тактику применяет Россия в отношении украинских детей
Россияне имеют четко спланированную политику по отношению к украинским детям. У них есть по меньшей мере пять сценариев похищения украинских детей,
– заявила Герасимчук.
По ее словам, детей перемещают на территорию России после убийства их родителей, после развода с родителями во время так называемой фильтрации, а также детей вывозят из интернатных заведений.
Более того, Герасимчук утверждает, что были случаи, когда детей забирали из семей на захваченных территориях под видом оздоровления в детских лагерях.
Похищенных детей распределяют по всей территории России
Уполномоченный по правам ребенка добавляет, что россияне делают абсолютно все, чтобы помешать ребенку объединиться с семьей: забирают у детей телефоны и не позволяют сообщать свое местоположение.
"Очень сложно найти ребенка. Россияне распыляют украинских детей по своей территории и постоянно передвигают. Как только мы узнаем что-то о нахождении детей, как их перемещают в другую часть России. Именно поэтому на сегодняшний день мы вернули только 307 детей из 16 тысяч", – отметила она.
Герасимчук убеждена, что сейчас нужно быстро и эффективно отреагировать на преступление геноцида против Украины из-за украинских детей. Для прекращения принудительной депортации украинских детей необходима международная помощь.
Депортация украинских детей: что известно
- Президент России Владимир Путин лично курирует депортацию украинских детей и так называемым их "усыновлением" русскими.
- 16 февраля Владимир Путин встретился с уполномоченной России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Во время встречи он подтвердил, что Кремль непосредственно участвует в содействии депортации и усыновлению маленьких украинцев. Их насильно вывозят с оккупированных территорий, а затем отдают в российские семьи.
- К слову, сама Львова-Белова во время встречи похвасталась тем, что похитила ребенка. Конечно, все подавалось под соусом: "смотрите, я спасла маленького украинца". Но по факту, она насильно вывезла ребенка из разрушенного россиянами Мариуполя.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия похитила не менее 1300 детей только из Мариуполя. Массовый вывоз начался в апреле 2022 года, когда стали появляться дети, отчужденные от родителей, и ставшие сиротами в результате боевых действий.