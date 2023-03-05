Деталі про родину, яка загинула внаслідок атаки окупантів, розповіла кума Каміли та Іллі Фурників Анна.

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У своєму інстаграмі жінка сказала, що чекала біля під'їзду зруйнованого будинку 2 дні в надії, що її похресницю та батьків дитини знайдуть живими. Однак, на превеликий жаль, дива не сталося.

Біль, просто біль, безжалісно вирвали серце, розбили та покалічили душу… Тисячу слів "за що"? Вічна пам'ять та рана на все життя… Легких хмаринок тобі, моя маленька та назавжди для мене усміхнена дівчинка. Вибач, що не зберегли,

– написала кума Каміли Анна.



8-місячна Емілія / Фото з інстаграму хрещеної Анни

Квартиру, в якій мешкала сім'я, повністю знищила російська ракета. Тіла подружжя та дитини дістали з-під завалів рятувальники. Рідні загиблих не хотіли до останнього вірити у те, що молодої родини більше немає.

Родина повернулася до Запоріжжя за кілька днів до трагедії

У громадській організації "Хортицька варта" зазначили, що на початку війни родина Фурників виїхала з окупованого рідного села Вербове, що на Запоріжжі. Подружжя деякий час проживало на заході України. А у Запоріжжя Фурники повернулися за кілька днів до трагедії.



Родина Фурників / Фото "Української правди"

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