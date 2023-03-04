Ювенальні прокурори повідомили 4 березня про загибель 7-місячної дівчинки. Дитина стала жертвою ракетного обстрілу 2 березня.

Дивіться також Росіяни влучили у багатоповерхівку у Запоріжжі: все, що відомо про цинічний ракетний удар

Унаслідок теракту загинуло 10 людей

Станом на 13:30 4 березня у Запоріжжі продовжується ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку. Зокрема, триває пошук постраждалих.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з них 1 дитина. Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували трьох котів та собаку.

У ніч на 2 березня було зафіксовано ракетний удар з боку Росії по житловому будинку в Запоріжжі. Згідно з інформацією, наданою Офісом генерального прокурора, інцидент стався близько 01:30.

Окупанти обстріляли один з житлових кварталів міста, використовуючи зенітно-ракетний комплекс С-300. Ракета була спрямована на п'ятиповерховий будинок, в результаті частину будівлі зруйновано.

Двоє осіб перебувають у важкому стані, тоді як 5 інших – у середньо-тяжкому стані, їм надають медичну допомогу.

Крім п'ятиповерхового будинку, який був зруйнований, ще 15 багатоповерхівок були пошкоджені. Більшість вікон у цих будівлях були розбиті, а деякі балкони були пошкоджені.

Український президент Володимир Зеленський засудив ракетний удар з боку російських терористів. Глава держави підкреслив, що такими обстрілами Росія хоче перетворити кожен день для українців на день терору.

У суботу, 4 березня, росіяни з окупованого Криму обстріляли село Мар'ївка у Запорізькому районі. Унаслідок обстрілу були пошкоджені будинки. На щастя, без жертв.

Скільки дітей в Україні постраждали через війну