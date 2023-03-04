Сирени почали лунати після 13:00. У телеграм-каналах повідомили про загрозу ЗРК/ОТРК з Півдня. Однак після 13:40 пішли відбої.

До речі Кількість жертв удару по багатоповерхівці у Запоріжжі зросла: пошукова операція триває

Вибухи у Запоріжжі

Близько 13:15 телеграм-канал Monitor повідомив про вибухи в Запоріжжі. У Запорізькій ОВА закликали перебувати у безпечних місцях до відбою, а також не розповсюджувати фото та відео.

Місцеві пабліки інформували, що деякі райони міста залишилися без світла. Офіційної інформації наразі немає.

Де оголошували тривогу

  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Луганська області,
  • АР Крим.

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі та збільшує кількість ракетоносіїв.

Станом на 13.00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже 4 ракетоносії. Зокрема, 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі може сягати 24.

Крім того, вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних безпілотників. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку.