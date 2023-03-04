Сирени почали лунати після 13:00. У телеграм-каналах повідомили про загрозу ЗРК/ОТРК з Півдня. Однак після 13:40 пішли відбої.
До речі Кількість жертв удару по багатоповерхівці у Запоріжжі зросла: пошукова операція триває
Вибухи у Запоріжжі
Близько 13:15 телеграм-канал Monitor повідомив про вибухи в Запоріжжі. У Запорізькій ОВА закликали перебувати у безпечних місцях до відбою, а також не розповсюджувати фото та відео.
Місцеві пабліки інформували, що деякі райони міста залишилися без світла. Офіційної інформації наразі немає.
Де оголошували тривогу
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Одеська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська області,
- АР Крим.
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі та збільшує кількість ракетоносіїв.
Станом на 13.00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже 4 ракетоносії. Зокрема, 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі може сягати 24.
Крім того, вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних безпілотників. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку.