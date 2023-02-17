По суті, своїми діями диктатор з Кремля усіляко підтримує та заохочує викрадення дітей з України. І на це звернули увагу аналітики з Інституту з вивчення війни.

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Причетний до депортації маленьких українців

Укладачі звіту наголосили, що 16 лютого Владімір Путін мав зустріч з уповноваженою Росії з прав дитини Марією Львовою-Бєловою. Під час неї він підтвердив, що Кремль безпосередньо бере участь у сприянні депортації й усиновлення маленьких українців. Їх силоміць вивозять з окупованих територій, а потім віддають у російські родини. Цинізм, на жаль, зашкалює.

Путін дуже потішився. Адже Львова-Бєлова розповіла, росіяни активніше подають заяви на всиновлення діток з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Правда, вона не озвучує, за яких умов маленькі українці потрапили до Росії. Як їхніх батьків або убили, або тримають на підвалах, або просто силоміць розділили зі своїми дітьми.

Як зауважили в Інституті, зустріч між Путіним і Львовою-Бєловою дійсно заслуговує на увагу. Вона демонструє, що диктатор з Кремля особисто наглядає та спрямовує зусилля щодо сприяння програм депортації й усиновлення. Укладачі звіту підкреслюють, що такі дії – порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

До слова, сама Львова-Бєлова під час зустрічі похизувалася тим, що викрала дитину. Звичайно ж, усе подавалося під соусом: "дивіться, я врятувала маленького українця". Але по факту, вона силоміць вивезла дитину зі зруйнованого росіянами Маріуполя.

Не захищає, а викрадає дітей

Марія Львова-Бєлова – та ще цинічна істота. Вона вирішила приміряти на себе образ "мами з Донбасу". Бо у Росії нічого не може бути просто, без якихось орденів або відзнак. Тож, омбудсменка вирішила ледь не присвоїти собі титул. Правда, для цього вона викрала дитину.

Як з'ясувалося, вона не лише вивезла зі зруйнованого Маріуполя 15-річного українця. Вона ще й всиновила його. Таким чином буцімто зробила благе діло. Насправді ж, скоїла черговий злочин.

Львова-Бєлова вкрала з Маріуполя 15-річного хлопця: дивіться відео

Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але одне одного точно любимо,

– цинічно заявила вона.

Ясна річ, що тут не минулося без репліки Путіна. Він зауважив, що це найголовніше. Ми ні на що не натякаємо, але самій Львові-Бєловій 38 років. Тож всиновлення 15-річного хлопця з Маріуполя нас починає бентежити ще більше. Просто нація хворих виродків.