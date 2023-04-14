Інцидент стався 12 квітня. В одному з торговельних комплексів Житомира виявили маленьку дівчинку без нягляду дорослих. Дитина розповіла, що в ТЦ її привела мама.

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Дівчинку знайшли на лавочці ТЦ

Дівчинка розповіла, що її звати Олександра, а маму – Лілія. На вигляд дитині близько 4 років. Про неї поліції повідомили перехожі.

Переглянувши записи з камер відеонагляду у закладі, правоохоронці встановили, що дитину туди привела жінка та залишила саму. Вона разом із дівчинкою, не кваплячись веде дитину за руку, розмовляючи при цьому телефоном. Підійшовши до лавочки, жінка посадила дитину, щось їй сказала і відійшла.

Дитину залишили у ТЦ: відео

За добу до поліції ніхто не звернувся. Дівчинку передали до дитячої лікарні. Проблем зі здоров'ям медики у неї не виявили.



Маленька Олександра / Фото поліції

Дитину залишила бабуся

Згодом поліцейські відшукали рідних Олександри. Виявилось, що залишила її бабуся – 48-річна житомирянка. Вона сказала, мовляв, не має грошей на її утримання. Жінка розповіла поліції, що вже близько пів року опікується онукою, а її матір з трьома іншими дітьми проживає у Краматорську.

Наразі дитину залишили у медичному закладі, а поліцейські вивчають обставини та доцільність її повернення у родину.

Бабусі дівчинки мають оголосити про підозру щодо "залишення в небезпеці". Маму дівчинки вже проінформували, поліцейські очікують, що вона приїде до Житомира.



Бабуся кинула дівчинку, бо "немає грошей" / Фото поліції