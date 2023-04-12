По данным Национального информационного бюро, Россия незаконно депортировала 19 514 украинских детей. Недавно украинские матери самостоятельно уехали, чтобы забрать своих детей.

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Как женщины вернули своих детей

Украинские матери вместе с волонтерами фонда Save Ukraine пытаются вернуть принудительно увезенных детей.

Недавно они преодолели почти 5 тысяч километров только в одну сторону, чтобы забрать детей. Издание написало, что они ехали через Польшу, Беларусь и Россию, чтобы добраться до временно оккупированной Кремлем территории на Востоке Украины и Крыма.

Им удалось вернуть домой 15 детей.

Артем был без родителей больше 7 месяцев

Мать 15-летнего Артема Наталья Жорник рассказала, что ее сына оккупанты похитили из школы в Купянске. Парень приехал туда 7 сентября 2022 года, чтобы забрать документы для поступления в колледж.

В то время Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление и россияне из города никого не выпускали. Парень с телефона директора школы позвонил матери и сказал: Мама, приди за мной".

Мать пыталась попасть в город, чтобы забрать сына. Однако в то время были мощные обстрелы – никого не пускали в город. Россияне буквально на следующий день погрузили детей в грузовики и вывезли в интернат в Перевальск, что на временно оккупированной Луганщине.

Впоследствии Наталья Жорник узнала, что их соседка забрала своего сына и обратилась за помощью к волонтерам Save Ukrainе. Так она смогла вернуть своего 15-летнего Артема.

По данным издания, из 13 детей, "эвакуированных" россиянами из Купянской школы-интерната, домой вернули только двоих, включая Артема. Еще 4 детей уехали в Россию.

Максима мать не видела 5 месяцев

12-летнего Максима мать пустила на "отдых" во временно оккупированный Крым. Однако через две недели ребенка домой не вернули.

Я чувствовала себя совсем растерянной, я себя грызла. Меня никто не поддержал. Семья, родители, друзья начали обвинять меня,

– вспомнила мать Максима Юлия Радзевилова.

Так, ее сын прожил в "лагере" 5 месяцев. Он рассказал, что их наказывали, другие дети над ними издевались, их заставляли петь гимн России.

Более того, россияне говорили детям, что родители их не заберут и впоследствии их отправят в приемные семьи или отдадут на усыновление.

Саша не видел мать с лета 2022 года

16-летний Саша с аутизмом жил в школе-интернате для детей с инвалидностью в Олешках Херсонской области.

В последний раз Ольга Мазур видела сына летом 2022 года. Она потеряла такую возможность, когда уничтожили мост через Днепр.

Уже в ноябре 2022 года женщина увидела список детей, вывезенных россиянами в Крым. Там был ее сын. Так женщина смогла забрать ребенка домой.

Однако рассказывает, что по возвращении психологическое состояние сына ухудшилось: раньше он не был таким испуганным и не боялся всего.

Семьи сумели вернуть своих детей / Фото The New York Times

Обратите внимание! После ордера на арест Путина и Львово-Беловой украинцам иногда удается возвращать домой своих детей. Так, недавно в Херсонскую область вернулись 24 ребенка, впоследствии удалось освободить еще 31 ребенка.