За даними Національного інформаційного бюро, Росія незаконно депортувала 19 514 українських дітей. Нещодавно українські матері самотужки поїхали, щоб забрати своїх діток.

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Як жінки повернули своїх дітей

Українські матері разом з волонтерами фонду Save Ukraine намагаються повернути примусово вивезених дітей.

Нещодавно вони подолали майже 5 тисяч кілометрів тільки в одну сторону, щоб забрати дітей. Видання написало, що вони їхали через Польщу, Білорусь та Росію, щоб дістатись до тимчасово окупованої Кремлем території на Сході України та до Криму.

Їм вдалось повернути додому 15 дітей.

Артем був без батьків понад 7 місяців

Матір 15-річного Артема Наталія Жорник розповіла, що її сина окупанти викрали зі школи в Куп'янську. Хлопець приїхав туди 7 вересня 2022 року, щоб забрати документи для вступу в коледж.

У той час Збройні Сили України почали контрнаступ і росіяни з міста нікого не випускали. Хлопець з телефона директорки школи зателефонував матері та сказав: "Мамо, прийди за мною".

Матір намагалась потрапити в місто, щоб забрати сина. Однак у той час були потужні обстріли — нікого не пускали в місто. Натомість росіяни буквально наступного дня завантажили дітей у вантажівки та вивезли в інтернат до Перевальська, що на тимчасово окупованій Луганщині.

Згодом Наталія Жорник дізналась, що їхня сусідка забрала свого сина й також звернулась по допомогу до волонтерів Save Ukrainе. Так вона змогла повернути свого 15-річного Артема.

За даними видання, з 13 дітей, "евакуйованих" росіянами з Куп'янської школи-інтернату, додому повернули тільки двох, включно з Артемом. Ще 4 дітей поїхали в Росію.

Максима матір не бачила 5 місяців

12-річного Максима матір пустила на "відпочинок" в тимчасово окупований Крим. Проте через два тижні дитину додому не повернули.

Я почувалася зовсім розгубленою, я себе гризла. Мене ніхто не підтримав. Родина, батьки, друзі почали звинувачувати мене,

– пригадала матір Максима Юлія Радзевілова.

Так, її син прожив у "таборі" 5 місяців. Він розповів, що їх карали, інші діти з них знущались, їх змушували співати гімн Росії.

Ба більше, росіяни говорили дітям, що батьки їх не заберуть і згодом їх відправлять до прийомних сімей або віддадуть на усиновлення.

Саша не бачив матір від літа 2022 року

16-річний Саша з аутизмом жив у школі-інтернаті для дітей з інвалідністю в Олешках Херсонської області.

Востаннє Ольга Мазур бачила сина влітку 2022 року. Вона втратила таку можливість, коли знищили міст через Дніпро.

Вже у листопаді 2022 року жінка побачила список дітей, яких росіяни вивезли в Крим. Там був і її син. Так жінка змогла забрати дитину додому.

Проте розповідає, що після повернення психологічний стан сина погіршився: раніше він не був таким лякливим та не боявся всього.

Родини зуміли повернути своїх дітей / Фото The New York Times

Зверніть увагу! Після ордеру на арешт Путіна та Львової-Бєлової українцям інколи вдається повертати додому своїх дітей. Так, нещодавно у Херсонську область повернулись 24 дитини, згодом вдалось визволити ще 31 дитину.