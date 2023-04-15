Ще 13 квітня до поліції звернулась мати та повідомила про зникнення дитини, яка поїхала в Київ до знайомого та не виходила на зв'язок.
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Дівчина поїхала на побачення
Поліцейські встановили, що під час війни дівчина з матір'ю залишила Україну. Проживаючи за кордоном, дитина познайомилась в інтернеті із хлопцем.
Коли сім'я повернулась в Україну, дівчинка поїхала з дому на побачення з другом і майже добу не виходила на зв'язок.
За кілька годин дівчину розшукали
На розшуки неповнолітньої залучали всі підрозділі поліції і це дало результат: вже за кілька годин Настю знайшли у столиці – вона проводила дозвілля з юнаком.
Правоохоронці закликали батьків повідомляти про зникнення дитини одразу, цікавитись дозвіллям своїх дітей, особливо в інтернеті.
До слова, наприкінці березня на Київщині вдалося розшукати маленьку Злату Іваницьку. Майже добу доля 6-річної дівчинки була невідома.