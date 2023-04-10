У поліції повідомили, що 9 квітня на спецлінію 102 зателефонувала 26-річна жителька Здолбунова Юлія. Вона розповіла, що на одному із ринків в обласному центрі знайшла велику суму грошей.

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Гроші наразі у поліції

Аби встановити власника, заявниця принесла їх до поліції.

"Наразі кошти перебувають у Рівненському районному управлінні поліції. Власника згуби просимо звернутися за адресою місто Рівне, вулиця Героїв Поліції, 4", – повідомляють у відомстві.

7-річна дівчинка зібрала гроші на 4 авто, дрони і Starlink для ЗСУ

Іринці Васильєвій 7 років, вона з Рівного і попри свій юний вік є волонтеркою. Батько дівчинки загинув захищаючи Україну, вона вирішила продовжити його справу у свій спосіб – почала виготовляти та продавати віночки, виторг спрямовуючи на потреби бійців.

Таким чином дівчинка купила для воїнів 4 автомобілі, тепловізори, Starlink, квадрокоптери і стала справжнім янголом-охоронцем для бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ЗСУ, де власне служив тато Іринки.

Продавала перші віночки дівчинка на місцевому ярмарку. Дебютний заробіток склав 3 100 гривень та 100 доларів, а ціна за один віночок становила 150 гривень.

Дівчинка стала однією з лауреаток премій, вручених дітям-рятувальникам, які наближають перемогу, а церемонія відбулася у Маріїнському палаці.