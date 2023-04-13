Як зазначили поліцейські, сталося це вчора, 12 квітня, а вже 13 квітня до Бучанського управління поліції Київщини звернулась мати Анастасії.

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Дитина збиралася до Києва

Мати дівчинки зазначила, що її дитина збиралася поїхати у Київ до знайомого, але більше на зв'язок Анастасія не виходила.

На розшук дитини оперативно залучені підрозділи поліції Київщини. Правоохоронці встановили, що дитина вчора перебувала в районі метро "Лівобережна".

Прикмети дівчинки

Зріст – 154 сантиметри, худорлявої статури, темне волосся;

Вона одягнена у помаранчеву куртку, темні джинси, коричневі кросівки. А також має парасольку і чорну сумка через плече.

Важливо! Якщо ви побачили Анастасію або знаєте бодай щось про її місцеперебування, терміново зверніться до поліції за номером "102" або за телефонами 073-047-24-28, 066-063-62-88.



12-річна Анастасія Сівак / Фото поліції Київщини

Фантастична історія пошуку дитини у Дніпрі

Зауважимо, що раніше у Дніпрі розшукували 9-річного Івана Преображенського. Хлопчик зник 7 квітня. Поліцейські перевірили двори будинків, недобудови та всю територію, прилеглу до місця зникнення дитини. За допомогою квадрокоптера оглядали територію, щоб не пропустити жодну ділянку.

Перевірили усі можливі місця, куди міг піти хлопчик. Дитину розшукували близько 100 правоохоронців, працівники аеророзвідки, кінологи, волонтери, 50 курсантів університету внутрішніх справ, патрулі УПП та працівники ДСНС.

Наступного дня його знайшли в очереті на узбережжі Дніпра та передали батькам. Зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує.